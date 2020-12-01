الصحة بغزة: 9 وفيات و815 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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غزة - دنيا الوطن

أعنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه تم إجراء 2573 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأسفر عن تسجيل 815 إصابة جديدة، إضافة إلى تسع وفيات.



وأكدت تعافي 405 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا) فيما إجمالي تراكمي للمصابين 21461 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9627 حالة، وإجمالي المتعافين 11732 حالة.



وذكر أن إجمالي الوفيات 111 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 132 حالة.