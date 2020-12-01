ماليزيا تُجدد دعمها للقضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

جدّد رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية.



وقال ياسين في رسالة، نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "في هذا اليوم المهم، تجدد ماليزيا، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتشدد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني".



وكان ياسين، قد أعرب عن دعم بلاده لفلسطين خلال قمتي التعاون الاقتصادي لآسيا- المحيط الهادي، ورابطة أمم جنوب شرق أسيا (آسيان)، الشهر الماضي.