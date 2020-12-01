الاحتلال يعتقل أربعة شبان شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أيمن أبو عيد، وشريف الخضور من بدو، وجودة حوشية، وزياد طه، من قطنة، بعد أن داهمت فجر اليوم، منطقة شمال غرب القدس.