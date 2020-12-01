مسؤول إسرائيلي: ما الذي يمنع إسرائيل من بدء عملية عسكرية بقطاع غزة؟

مباشر | كلمة خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خلال اللقاء الوطني بغزة

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رام الله - دنيا الوطن
قال العقيد احتياط في جيش الاحتلال الاسرائيلي رونين ايتسيك: "لماذا تسمح إسرائيل لحركة حماس بالاستمرار في تطوير قدراتها؟ ولماذا نعيش بهدوء مع هذا التعاظم، بحجة التركيز على التهديد الرئيسي في الشمال؟

وأضاف ايتسيك: "كيف نوافق على مثل هذا الموقف؟ ما الذي يمنع إسرائيل من بدء عملية عسكرية، هدفها على الاقل إعادة قدرات حماس إلى الوراء؟"

وتابع بقوله: "في الحقيقة لا توجد إجابة واضحة، ففي الشمال تمكنت إسرائيل من كبح ميزان الرعب، فلم لا يوجد مثل ذلك في الجنوب؟" على حد قوله.

في السياق، أشار العقيد الاسرائيلي، إلى أن قدرات حركة حماس الأرضية والتحت أرضية والصاروخية، تتطور يوماً بعد يوم، ولا يوجد رد فعل أو تحرك مضاد.

وزعم: أنه يمكن لإسرائيل أن تهزم حماس وتضعفها، بشكل كبير من خلال عمل عسكري، مدعياً في الوقت ذاته أنه لا توجد صعوبة سياسية في القيام بذلك.

وقال: "مع زيادة مدى الصواريخ كل شهر، من الواضح أن حماس تزداد قوة، بينما نحن نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال".

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