طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة لهذا اليوم، كالتالي:
البندورة: 1 ك = 2 - 3 شيكل
خيار: 5–7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية : 1ك = 2 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل: 1 ك = 3.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
بطاطا حلوة: 5 - 6 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة: 2 - 4 شيكل
ملفوف: 2 – 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 4 - 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينا: 4 – 5 ك = 10 شيكل
جوافة هندية : 6 شيكل
كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل.
أسعار الدواجن واللحوم:
بيض: 10 شيكل
دجاج: 9 شيكل
لحمة: 36 شيكل
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة لهذا اليوم، كالتالي:
البندورة: 1 ك = 2 - 3 شيكل
خيار: 5–7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية : 1ك = 2 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل: 1 ك = 3.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
بطاطا حلوة: 5 - 6 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة: 2 - 4 شيكل
ملفوف: 2 – 4 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 4 - 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينا: 4 – 5 ك = 10 شيكل
جوافة هندية : 6 شيكل
كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل.
أسعار الدواجن واللحوم:
بيض: 10 شيكل
دجاج: 9 شيكل
لحمة: 36 شيكل
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