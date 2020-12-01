طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة لهذا اليوم، كالتالي:



البندورة: 1 ك = 2 - 3 شيكل



خيار: 5–7 ك = 10 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل



بطاطا: 5 ك = 10 شيكل



السبانخ: 1 ك = 2 شيكل



سلق: 1 ك = 2 شيكل



ملوخية : 1ك = 2 شيكل



لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل



فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل



كوسا: 1ك = 3 شيكل



بصل: 1 ك = 3.5 شيكل



باذنجان : 1ك = 2 شيكل



فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل



بطاطا حلوة: 5 - 6 ك = 10 شيكل



ثومة (وقية): 3 شيكل



خس (كبير) = 2 شيكل



زهرة: 2 - 4 شيكل



ملفوف: 2 – 4 شيكل



ملفوف أحمر: 3 شيكل



ليمون: 4 - 5 ك = 10 شيكل



جزر : 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه:



موز: 4 ك = 10 شيكل



تفاح: 3 ك = 10 شيكل



أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل



بوملي: 1ك = 2 شيكل



برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل



كلمنتينا: 4 – 5 ك = 10 شيكل



جوافة هندية : 6 شيكل



كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل



أفوكادو: 1ك = 6 شيكل.



أسعار الدواجن واللحوم:



بيض: 10 شيكل



دجاج: 9 شيكل



لحمة: 36 شيكل