عربي

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت دولتان جديدتان من دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، (حزب الله) اللبناني على لائحة المنظمات "الإرهابية" بجناحيه السياسي والعسكري.

وذكرت صحيفة (تايم أوف إسرائيل) الإسرائيلية، أن الحكومة في كل من دولتي لاتفيا وسلوفينا، قررتا إعلان (حزب الله) اللبناني كمنظمة "إرهابية" بجناحيها السياسي والعسكري.

وفي السياق نفسه، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالقرار المتخذ من قبل حكومات هذه الدول بشأن (حزب الله) اللبناني.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، بياناً رسمياً قالت فيه: "إعلان دول في أوروبا وأميركا اللاتينية (حزب الله) منظمة إرهابية، يرسل رسالة قوية له، ونحن نواصل دعوة الدول لمنع نشطاء (حزب الله) ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها".

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