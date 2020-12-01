دولي

أحزاب إسرائيلية ستصوت غدًا لصالح حل (كنيست) ونتنياهو خائف

أحزاب إسرائيلية ستصوت غدًا لصالح حل (كنيست) ونتنياهو خائف
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم رئيس قائمة (أزرق- أبيض) بيني غانتس، الإعلان عن نيته التصويت لصالح حل (كنيست)، والذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ ورجّحت القناة 12 الإسرائيلية، أن يعلن غانتس عن قراره هذا في مؤتمر صحفي، قد يعقده مساء اليوم الثلاثاء، أو صباح الأربعاء، على أبعد تقدير.

وأعلنت كتلة (ييش عتيد- تيلم)، أنها تعتزم طرح مشروع قانون حل (كنيست)، يوم الأربعاء المقبل، وأعلن وزيران من (أزرق أبيض) على الأقل، هما: حيلي تروبر ويزهار شاي، أنهما سيؤيدان مشروع القانون.

كما أعلن المسؤولون في حزب (العمل) عمير بيرتس وإيتسيك شمولي، صباح اليوم، أنهما سيؤيدان مشروع قانون حل (كنيست)، والذي من المتوقع، أن يتم طرحه لقراءة تمهيدية غداً.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن مدير مكتب غانتس، معيان يسرائيلي، أخطر مدير طاقم رئيس الحكومة الإسرائيلية، آشر أوحايون، أن الكتلة البرلمانية لـ (أزرق- أبيض) ستدعم اقتراح المعارضة، وستصوت "لصالح حل كنيست، يوم الأربعاء".

وذكرت القناة، أن قرار غانتس، يأتي بدعم من المسؤولين في حزبه، وفي محاولة لاسترضائهم في ظل الخلافات الحادة التي نشبت، حول ما إذا كان يتعين على هذا الحزب تقديم تنازلات لـ (ليكود) والموافقة على الجدول الزمني الذي يطرحه فيما يتعلق بأزمة الميزانية.

وقال مقربون من نتنياهو: إنه محبط بسبب تزايد قوة نفتالي بينت، وإن التهجمات على الأخير لم تضعفه، كذلك يعتقد نتنياهو أن بينت ورئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، سيمتنعان عن الانضمام إلى كتلة اليمين من أجل المس به، وأنه لا جدوى من التوجه لانتخابات مبكرة، طالما لا تظهر الاستطلاعات، أن قوة بينت الانتخابية تضعف.

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