الأحمد:مصر والأردن تبنتا رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وقريبًا سيزور دولًا جديدة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح)، أن الأردن ومصر تبنتا رؤية الرئيس محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، تحت رعاية الأمم المتحدة.



وقال الأحمد، في لقاء مع تلفزيون (فلسطين) الرسمي: إن "الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، كشف عن تنسيق أردني مصري، بشأن رؤية الرئيس عباس".



وبيّن الأحمد، أن "الرئيس عباس بحث خلال جولته مع العاهل الأردني والرئيس المصري، التطورات السياسية، وفرص عقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام، بعد المتغيرات السياسية التي طرأت، والتي كان أخرها تغير الإدارة الأمريكية".



وتابع الأحمد: "ترتيب الأوضاع العربية، هدف فلسطيني لدعم القضية الفلسطينية، وهناك عمل وتنسيق فلسطيني عربي بشأن القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض بلاده أي رعاية أمريكية منفردة للمفاوضات مع إسرائيل".



وأشار إلى أن تحركات الرئيس عباس "المهمة"، ستشمل قريباً دولاً عربية أخرى، لم يسمها.