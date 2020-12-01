الاحتلال يشن حملة اعتقالات في محافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت شبانا واسرى ومحررين من محافظات الضفة والقدس عرف منهم



الأسير المحرر معاذ كعبي من منزله في حارة الكعبي في وسط مخيم بلاطة.



كما اعتقلت الأسير المحرر نضال خلف الحج محمد من منزله في بيت دجن وهو شقيق الأسير منذر المحكوم بالسجن المؤبد.



واعتقل جنود الاحتلال روضي معزوز ياسين من مدينة سلفيت بعد اقتحام منزله، كما اعتقلوا أحد الشبان على حاجز الزعيم.



وتم اعتقال فادي عثمان درويش، وكذلك أيمن طارق سرندح من قرية العيساوية في القدس المحتلة، وجرى اعتقال الشاب نضال صيام من منزله في حي رأس العامود.



واندلعت فجرا مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال بمنطقة الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.