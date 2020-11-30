شؤون فلسطينية

"العمل" و "GIZ" و"الإحصاء" يوقعون مذكرة تفاهم حول التشغيل الناجح لمراصد سوق العمل

"العمل" و "GIZ" و"الإحصاء" يوقعون مذكرة تفاهم حول التشغيل الناجح لمراصد سوق العمل
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مذكرة تفاهم  عبر منصة زوم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ-ممثلا بـ هايكي كنوب وحنا إيلجي عن الممثلية الألمانية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ممثلا برئيسة الجهاز علا عوض، كأحد مكونات برنامج الـ PALM ( الوصول لسوق العمل)  الذي ينفذ مع وزارة العمل، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين برنامج الـ GIZ والوزارة والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة المتعلقة بالتأسيس والتشغيل الناجح للمراصد التي تتضمن معلومات عن سوق العمل، لضمان إدماج هذه المنهجية على الوجه الأمثل في المستويات الوطنية والمحلية.

وشكر أبو جيش، خلال كلمته عبر منصة زوم، جميع الأطراف الشريكة على جهودها لتأسيس المراصد في أربع محافظات، هي: "الخليل، نابلس، رام الله والبيرة، وسلفيت"، وكمرحلة ثانية تم التخطيط لشمول محافظات غزة والقدس، وحالياتم إطلاق النسخة التجريبية من المرصد في محافظة نابلس، وذلك ضمن مشروع  GIZ-PALM (الوصول لسوق العمل)، والذي تنفذه مع وزارة العمل ( الإدارة العامة للتشغيل ) ومجالس التشغيل من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي تم إقرارها من الحكومة الفلسطينية مما يدل على اهتمامنا على المستوى السياسي لتطوير التشغيل.

وأضاف: "أن خدمات التشغيل هي أحد أهم أولويات وزارة العمل حسب الخطة القطاعية للأعوام 2021-2023 ، والخطة الوطنية للتشغيل لمتابعة سوق العمل للحد من البطالة، وتشجيع الريادة والتشغيل الذاتي، وخلق فرص العمل والإرشاد المهني للخريجين والعاطلين عن العمل من الشباب والنساء وذوي الإعاقة، والمناطق الريفية والمهمشة".

وأشار أبو جيش إلى أن هذا المشروع يعتبر هام جدا، لأنه يهدف لتطوير اقتصادنا، عبر تحقيق أهداف عدة، منها: جمع وتحليل بيانات سوق العمل المحلي، ورصد ومتابعة سوق العمل وتوفير البيانات والمعلومات، واستكمال النقص في البيانات والمعلومات والدراسات حول سوق العمل المحلي، وتوظيف البيانات واستخدامها بالشكل الصحيح لتطوير الخطط ورسم السياسات واستراتيجيات التشغيل لسوق العمل، مؤكدا على التزام وزارة العمل بالاتفاقية وبالأدوار والمسؤوليات المطلوبة منها، والعمل على نشر وتعميم النتائج على المستوى الوطني والمحلي.

أخبار ذات صلة

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني

بدعوة من &#34;الديمقراطية&#34;.. تظاهرة دولية عربية وفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

بدعوة من "الديمقراطية".. تظاهرة دولية عربية وفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

الخليل: القبض على 52 مطلوباً للعدالة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية

الخليل: القبض على 52 مطلوباً للعدالة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية

سلفيت: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بالمحافظة

سلفيت: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بالمحافظة

جنين: الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة فرخة الأساسية المختلطة 14 يوماً

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة فرخة الأساسية المختلطة 14 يوماً

بسبب (كورونا).. قرارٌ بإغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ 48 ساعة

بسبب (كورونا).. قرارٌ بإغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ 48 ساعة

حماس تُعلق على بيان الرئاسة المصرية بعد لقاء الرئيس عباس والسيسي

حماس تُعلق على بيان الرئاسة المصرية بعد لقاء الرئيس عباس والسيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;العمل&#34; و &#34;GIZ&#34; و&#34;الإحصاء&#34; يوقعون مذكرة تفاهم حول التشغيل الناجح لمراصد سوق العمل

"العمل" و "GIZ" و"الإحصاء" يوقعون مذكرة تفاهم حول التشغيل الناجح لمراصد سوق العمل

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني

بدعوة من &#34;الديمقراطية&#34;.. تظاهرة دولية عربية وفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

بدعوة من "الديمقراطية".. تظاهرة دولية عربية وفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

الخليل: القبض على 52 مطلوباً للعدالة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية

الخليل: القبض على 52 مطلوباً للعدالة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية

سلفيت: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بالمحافظة

سلفيت: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بالمحافظة

جنين: الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة فرخة الأساسية المختلطة 14 يوماً

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة فرخة الأساسية المختلطة 14 يوماً

بسبب (كورونا).. قرارٌ بإغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ 48 ساعة

بسبب (كورونا).. قرارٌ بإغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ 48 ساعة

منوعات

ابنة هيفاء وهبي: &#34;الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي&#34;

ابنة هيفاء وهبي: "الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي"

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

والدة مذيعة كويتية: &#34;ايش ذا اللبس الخالع..عيب&#34;

والدة مذيعة كويتية: "ايش ذا اللبس الخالع..عيب"

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

عربي

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة