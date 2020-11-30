شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني

الوزير المالكي يثمن الدعم التركي للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
ثَمّن وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي الدعم التركي للحكومة الفلسطينية في مواجهة جائحة (كورونا)، معتبراً أن هذه المساعدات تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وتضافر الجُهُود الدوليّة في مُواجَهة تداعيات الجائحة الصحّية والاقتصاديّة في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التركية، بحضور وزيرة الصحة د. مي الكيلة، والقنصل العام التركي لدى دولة فلسطين أحمد رضا ديمير ومدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين أحمد رفيق سيتينكايا.

وأضاف المالكي أن هذه الشحنة مهمة لفلسطين، لتتضمنها اجهزة تنفس ومواد اخرى  تساعد وزارة الصحة الفلسطينة في مواجهة جائحة (كورونا).

وأعرب الوزير د.المالكي عن شكر دولة فلسطين وعلى رأسها  الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتية لتركية حُكُومةً وشعباً والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني الأمر والذي يعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد المالكي بجهود وزيرة الصحة د مي كيلة، والطواقم الطبية وطواقم وزارة الصحة على جهودهم في مواجهة جائحة (كورونا).

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