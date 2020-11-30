بدعوة من "الديمقراطية".. تظاهرة دولية عربية وفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنبدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم "لقاء افتراضي" تحول الى تظاهرة دولية وعربية وفلسطينية داعمة للشعب الفلسطيني، شارك فيها عدد واسع من البرلمانيين والدبلوماسيين وقوى حزبية وشخصيات ومنظمات سياسية ابت الا ان تقول كلمة تضامن ودعم لقضية الشعب الفلسطيني. وانطلاقا من تقديرنا وشكرنا في قيادة الجبهة الديمقراطية لكل كلمة تضامن في هذه المرحلة الصعبة، فاننا سنقوم بنشر جميعها كونها تشكل رسالة دعم هامة لشعبنا وحركته الوطنية..علي فيصل: عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: ما كان لهذا اليوم ان يكون لولا سببين اثنين: اولهما واهمهما كفاح الشعب الفلسطيني في مسيرة مقاومة معاصرة قدم خلالها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والاسرى، وثانيهما ذلك الموقف النبيل لحركات الحرر الوطني العربية والعالمية بدعمها لكفاح الشعب الفلسطيني..على هذين العاملين كان رهاننا في قلب المشهدية: من القرار الظالم الذي قسم فلسطين الى دولتين الى قرار يصوب العدالة الدولية للتضامن مع شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على الاراضي المحتلة عام 1967 وحقه في عودته الى دياره. وعلى هذه العاملين لا زال ينعقد رهاننا في مواجهة صفقة القرن الامريكية وخطة الضم الاسرائيلية التي تستهدف بناء "دولة اسرائيل الكبرى" بعد ضم الجولان وبناء تحالف امني اقليمي من بوابة التطبيع مع الدول العربية الرجعية والتمهيد لبناء شرق اوسط جديد.نحن نقول: لا شرق اوسط جديد ولا حلف امني اقليمي ولا اسرئيل كبرى، لأن خيار شعب فلسطين هو المقاومة والانتفاضة، وعلى هذا ندعو على المستوى الفلسطيني الى بناء استراتيجية فلسطينية موحدة تطوي صفحة الانقسام وتستعيد الوحءدة الوطنية. كما ندعو قيادة السلطة ومنظمة التحرير للتراجع عن قرار عودة العلاقات مع اسرائيل والالتزام بما اتفق عليه في المجلسين الوطني والمركزي وفي اللجنة التنفيذية (19/5) وقرارات اجتماع الامناء العامين الذي اقر تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشاملة، وسحب الاعتراف باسرائيل وتدويل الحقوق الفلسطينية وقضية الاسرى.رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد بركة: في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني احرى بنا ان نتضامن مع انفسنا بانهاء الانقسام والتمسك بالثوابت وعدم التفريط بها و خاصة اننا نقف امام مرحلة صعبة من التصعيد التي يقوم بها الاحتلال في القدس وفي غزة وفي الضفة الغربيا وفي ظل تهافت عربي على التطبيع مع اسرائيل.نحن مطالبون باستعادة زمام المبادرة من خلال الكفاح والنضال ومواجهة الاحتلال من اجل ان نفرض على المنطقة و العالم حضورنا, فبوحدتنا ومقاومتنا نحن اقوى بالتحالف مع كل القوى التقدمية المؤيدة لشعبنا في كل العالم. ورغم المؤامرات الا اننا واثقون ان هذا الشعب سيصل الى شاطئ الحرية والعودة والاستقلال.رئيس حزب التجمع المصري وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد عبد العال: إن التوسع في تدويل القضية الفلسطينية سوف يساهم في خفض الضغوط والتهديدات التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتزيد من مساحة التفهم والتأييد الدولي، والاعتراف بالحق الفلسطيني، وتجعل من الرأي العام شاهداً على الإجرام الصهيوني.إن حزبنا إذ يساهم في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد على وضع كافة إمكانياته ، دعماً ومساندة للحق الفلسطيني، ويدعو كافة المنظمات العربية والشعوب المحبة للحق والعدل والسلام، إلى ضرورة التعبير بإجراءات عملية تضامنية، لدعم الحق الفلسطيني، وتحقيق حلمه في الانعتاق من نير العنصرية البغيضة.النائب اللبناني محمد خواجه: لم يخجل المطبعون بإعلان براءتهم من فلسطين وقضيتها، وتلهفهم لإنشاء علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني لمواجهة العدو المستحدث "إيران"، التي ارتكبت جريمة استبدال تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل في زمن الشاه باحتضان قضية فلسطين وشعبها.ويزداد المشهد سوداوية، مع بروز الانقسام الفلسطيني من جديد، وإن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم هو وحدة الموقف على قاعدة المقاومة بكل أشكالها، وكل التطورات السلبية من حولنا لن تضعف ايماننا وعزيمتنا، فنحن الأقوى وما نشاهد من قوافل المستسلمين وملحقاتهم من أقلام وإعلام مأجور، ليسوا إلا أقلية ستحل عليها لعنة التاريخ والشعوب العربية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب.الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب: يتضامن الحزب الشيوعي اللبناني مع الشعب الفلسطيني من موقع الشريك في المواجهة، ومن الموقع الوطني المقاوم في إطار حركة تحرر وطني تكون فلسطين في صلب نضالاتها وعملها. هكذا كنا منذ بدء الهجرة الصهيونية إلى الأراضي المحتلة، وصولاً إلى المواجهات التي خاضها الشيوعيون الأوائل ضد الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان، مروراً بالحرس الشعبي وقوات الأنصار، ووصولاً إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي قاومت الاحتلال الصهيوني للبنان وحررت معظم أراضيه، ويستمرّ في نهجها المقاوم اليوم، مقاوماً رافضاً لكل أشكال التطبيع والاعتراف وترسيم الحدود والمفاوضات مع العدو وكل اشكال التعاون والاتفاقات المذلة التي لم تنتج الا التنازلات.السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف: يسرني ان اقدم لكم باسم روسيا الاتحادية وباسمي شخصيا كلمات التعامل بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، واود تن اشير الى ان موقف روسيا الثابت يعتمد على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره اثناء المناقشات وفي العمل في اطار المنظمات الدولية وفي العلاقات الثنائية مع شركائنا على السواء. ندعو باستمرار الى الالتزام بحق الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد نشدد على اهمية تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة الى جانب مبادرة السلام العربية.سفير كوبا في لبنان الكسندر بيليسر موراغا: نؤكد دعمنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني، ونلتزم بعدم وقف النضال من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967 ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والإفراج عن اسراهم.حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض، فهم يستحقون العيش بسلام، و أن تُحترم أراضيهم، وألا يظل أطفالهم هدفاً لأشد انواع القمع الوحشي الذي تفرضه الصهيونية يومياً. يحدث هذا امام اعين عدد كبير من البلدان، والتي يقوم الرئيس الأمريكي بخداعها بالحلول التي تهدف فقط إلى إشباع الرغبات الإمبريالية الإسرائيلية.سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونساليس: نعرب عن تضامننا مع قضية الشعب الفلسطيني في ظل كفاحه من اجل احترام حقوقه الشرعية والمطالبة العادلة بسيادته. في هذا اليوم نأسف بشده لأن فلسطين عانت من نهب اراضي اجدادها ومن حصار غير انساني ومن حرمانها من ادنى حقوقها من قبل اسرائيل، في ظل عملية طويلة الامد ومهينة لنزع ملكية لا مثيل لها في التاريخ.واخير نقول انها مناسبة لتذكير العالم بحقيقة الماساة الفلسطينية التي يتعرض له شعب فلسطين، ومناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة ان هذه القضية لم تحل بعد وان الشعب الفلسطيني له كل الحق في تقرير المصير وفي الاستقلال والسيادة.امين عام مؤتمر الاحزاب العربية قاسم صالح: إننا مدعوون جميعا كقوى ومؤتمرات وأحزاب وهيئات إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني المقاوم والمنتفض, ونطالب جميع الفصائل الفلسطينية بالعمل الحثيث والجاد لمغادرة منطق الانقسام لإنجاز وحدة فلسطينية تحصن الواقع الفلسطيني والجبهة الداخلية وتعزز المواجهة والمقاومة ضد العدو الغاصب.كما ندعو الى التمسك بخيار المقاومة بجميع أشكاله وإنجاز الوحدة الفلسطينية على قاعدة برامج نضالي موحد يعيد الاعتبار إلى ثوابت الميثاق الوطني الفلسطيني و إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية و لبرنامجها الجهادي. وستبقى فلسطين بوصلة كل الأحرار في الأمة والعالم و ستبقى القضية الفلسطينية حية في وجدان كل القوى الشريفة والمناضلة.الامين العام للحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي: يتوجه حزبنا بالتحية لصمود الشعب الفلسطيني في وجه سلطات الاحتلال الصهيوني، وفي ظل ظروف إقليمية ودولية معاكسة، بلغت ذروتها في هرولة العديد من النظم العربية لتطبيع العلاقات مع العدو، والإذعان للضغوط والهيمنة الصهيونية والأمريكية..إن موقفنا لا يستند فقط على رويتنا الأيديولوجية المعادية للصهيونية ولكل أشكال الاستعمار والعنصرية والدول الدينية، ولكنه يستند أيضاً على امتزاج دماء الشهداء المصريين والفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية والمصرية عبر الصراع والحروب المشتركة ضد العدو الصهيوني، كما يستند على موقف الشعب المصري بكل فئاته وقواه الوطنية ونقاباته العمالية والمهنية ومنظماته الجماهيرية والثقافية الرافضة لتطبيع العلاقات مع العدو.رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة: يوم التضامن يعني لنا كلبنانيين أموراً كثيرة أبرزها مواصلة مساندة الشعبِ الفلسطيني وتأمين وصوله إلى حقوقه المدنية، وهو ما يعبر بالنسبة لنا عن المشتركاتِ القانونية والاخلاقية والقومية والوطنية التي أقرتها المواثيقُ والقرارات العربية والدوليةُ، والوقوف بصلابة إلى جانب اللاجئين في لبنان وفي كل مواقع تهجيرهم، ودعم وتمويل المؤسسات الأممية التي تقدم له الحماية والخدمات والتي تمثلها الاونروا.ندعوكم اليوم إلى النضال من دون هوادة للتوصل إلى تجاوز حال التشرذم الداخلي والمناطقي والفصائلي، وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية في مواجهة هذا الطور الهجومي على قضيتكم وحقوق شعبكم.الأمين العام لـ "حركة نستطيع" الموريتانية عبد الوهاب ولد سيدي المختار: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نعتبر إن القضية الفلسطينية هي مثال لقضايا الشعوب العادلة، وهي أيضا تعكس صورة الإمبريالية وهمجيتها المدفوعة بحب التوسع والهيمنة.إننا في "حركة نستطيع" الموريتانية وبهذه المناسبة نجدد مواقفنا الثابتة من القضية الفلسطينية الداعمة والمساندة لكفاح الشعب الفلسطيني ونضالاته ضد الإحتلال وقوى الإمبريالية الداعمة حتى نيل حق في إقامة دولته الحرة والمستقلة على كافة أراضيه.المنسقة العامة للحملة النسائية للمقاطعة في الضفة الغربية ماجدة المصري: نؤكد اصرارنا على إستمرار نضالنا مع جميع أبناء شعبنا ومعنا أحرار العالم من برلمانيين وأكاديميين ونقابيين وفنانين ومثقفين، لعزل دولة إسرائيل كدولة احتلال استيطاني عسكري، ونظام تفرقة عنصرية، ومساءلتها على جرائمها بحق شعبنا.سنواصل النضال مع شعوب أمتنا العربية الأحرار، في مواجهة المطبعين العرب الخارجين عن إجماع شعوبهم والتفافهم حول القضية الفلسطينية كقضية مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي، وسنواصل الجهود من أجل إسقاط الانقسام الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وبناء القيادات الوطنية الموحدة الميدانية للمقاومة الشعبية لتعزيزها وتحويلها الى انتفاضة شاملة وعصيان وطني في مواجهة المستوطنين وجميع سياسات الاحتلال الاسرائيلي.نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي: في هذا اليوم الذي نؤكد تضامننا مع هذا الشعب الصابر، في وجه الضغط غير المسبوق لإنهاء قضيته تحت مسميات شتى، وتبريرات مختلفة، متجاوزة القرارات الدولية.على الفلسطينيين ألا يتكلوا على الحكام والانظمة، وإلا يعولوا على هذه الدولة أو تلك. بل عليهم اطلاق انتفاضة ثانية، ويظهروا المزيد من التعلق بأرضهم ومقدساتهم، وأن يملأوا الساحات ويحشدوا لها شيبا وشبانا، نساء وفتيات، واطفالا، لتأكيد الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية وحق العودة. نصيحة إلى الشعب الفلسطيني: توجه إلى شعوب العالم ، وضمائر الاحرار، وقرارك الواضح والصارم ، فما حك جلدك إلا ظفرك.امين عام الحزب الاشتراكي المصري احمد بهاء الدين شعبان: يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والقضية تمر بأصعب مراحلها، حيث يجري التآمر الإمبريالي الصهيوني الرجعي (العربي) بهدف تصفيتها بشكل نهائي، وهو أمر مستحيل الحدوث، ما دامت الراية الفلسطينية مرفوعة فوق الأكف، الموحَّدة، المُستعدة للتضحية.ونحن علي ثقة تامة بأن إرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر، وننتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد علي أن قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية، وإن الموجة البائسة لتطبيع العلاقات مع العدو، ، ستدهسها في الغد القريب أقدام شعوبنا كما حدث مرات عديدة من قبل.المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي خالد السفياني: ان هذا اليوم هو ايضا يوم للاحتفال بانتصار اسير فلسطيني على قوة الظلام والعنصرية والارهاب في الكيان الصهيوني وعملائه في المنطقة العربية، ينتصر اسير على العدو الغاشم وينبطح بعض الحكام للكيان الصهيوني ويصبحون عملاء علنيين، لكن يبقى دائما الشعب الفلسطيني قادر على تحرير ارضه، ويبقى واجبنا ان لا نحيي فقط يوم 29 كيوم للتضامن مع فلسطين على المستوى العالمي بل ان نكون في مستوى الشراكة في معركة تحرير فلسطين.ويبقى دائما الخزي والعار لاولئك الذين اعتقدوا انهم يستطيعون بيع فلسطين ويستطيعون بيع القدس والاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وهم في الواقع لم يبيعوا الا انفسهم بالرخيص.الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب نبيلة منيب: نؤكد دعمنا المطلق للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة التي نعتبرها قضيتنا كما نؤكد إدانتنا الشديدة الأساليب الإستعمارية العنصرية للكيان الصهيوني. وندعو المجتمع الدولي لوضع حد للإنتهاكات المتتالية لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على دعم كفاح الشعب الفلسطيني ليستعيد سيادته على أراضيه وتحرير الأسرى وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، ووضع حد لجرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني مؤكدين رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع معه. لنعلم بأن خطة دفع العديد من الدول الرجعية إلى تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني لن تنال من ورائها إلا الخزي والعار والإهانة.رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوكس في القدس المطران عطاالله حنا: ان القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل انسان حر في هذا العالم. واقول لابناء امتنا: لتكن بوصلتكم نحو فلسطين واي بوصلة ليست باتجاه فلسطين والقدس هي ليست بالاتجاه الصحيح، ولكل المدافعين عن حقوق الانسان والمساواة بأن دفاعكم عن الشعب الفلسطيني وقضيته انما هو انحياز للقيم الاخلاقية والانسانية النبيلة.الفلسطينيون سيبقون اوفياء لكل من يدافع عن قضيتهم ويقف في وجه اللوبي الصهيوني الذي هدفه التضليل والتشهير والاساءة لشعبنا. نتمنى من الجميع بأن لا يتاثيروا بحملات التحريض والضغط التي لا تريد ان يصل صوت فلسطين والقدس والحق الى كل شعوب العالم..رئيس المركز العربي الدولي للتواصل معن بشور: يمكننا استخراج معادلة بسيطة وهي أنه كلما اقترب شعب فلسطين من تحرير أرضه ودحر الاحتلال، كلما اشتدت الحروب والمؤامرات عليه وعلى وحدته ومقاومته، لاسيّما بعد أن بات هذا الشعب يملك من السلاح المادي والمعنوي ما جعله محط أنظار أحرار العالم كافة، والساعين للتضامن معه، بل بات الكيان الغاصب يواجه من الأزمات البنيوية، ما يؤكّد أنه كيان غير طبيعي ومصطنع في محيط غير مستعد للقبول بعدوانيته وإرهابه رغم هرولة بعض حكامه إلى التطبيع معه. لذلك، لا يمكننا إلا أن نجدد الدعوة لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الوحدة القائمة على برنامج المقاومة لشعب فلسطين داخل أرضه وفي الشتات.رئيس اتحاد عمال لبنان بشارة الاسمر: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ماذا اقول عن اعظم ظلم بالتاريخ المعاصر ماذا اقول عن زمن الردة والخنوع والذلة عن زمن التطبيع والتطبيل والتزمير عن زمن التخلي والاعتراف . اقول ان القدس السماوية ترعى حتما القدس الارضية اون شرفاء هذا العالم لن يستكينوا امام قوة الشر والطاغوت الآثم، وسيأتي اليوم الذي يتبدد فيه شذاذ الآفاق ونعود فيه الى القدس وحيفا ويافا وبيسان وسترفرف بيارق النصر وعلامات الازمنة فوق الرؤوس الشامخة التي ما انحنت يوما وسيكون اعظم انتصار ونشوة لاعظم صبر في التاريخ.المنسق العام لمنتدى العدالة من اجل فلسطين علي فخرو: بمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين العربي احييه سواء في فلسطين المحتلة أو خارجها واقولها بلغة المحبة لكل شبر منها بأن توحيد القيادة والاستراتيجية النضالية والمواقف السياسية أصبح قضية وجودية في معركة مقاومة الكيان الصهيوني. بدون ذلك سيتخلى البعض عن معركتنا المقدسة لاستعادة فلسطين. منذ شهرين بدا في الأفق ذاك الأمل النضالي المقاوم ليتعثر من جديد. الأعداء في الخارج والداخل العربي يجمعون قواهم المشتركة ولن ينهزموا إلا من قبل جبهة نضالية عربية وعالمية موحدة والتي لن تقوم إلا بوجود قيادة فلسطينية مستقلة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني العربي برمته..أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار: نؤكد رفضنا لكافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لأنه يمثل خيانةً للقضية والأمة ويشجع الاحتلالَ على ارتكاب مزيدٍ من الجرائم ضد شعبنا. كما نؤكد رفضنا لعودة السلطة للعلاقة مع الاحتلال لأنها تمثل ضربةً لكل جهود المصالحة ومخالفةِ للقاء الأمناء العامين والمجلسين المركزي والوطني.المطلوب اليوم العمل بمخرجات مؤتمر الامناء العامين بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية،وإطلاق أوسع مقاومة شعبية، وإنجاز وثيقة المواجهة الوطنية الشاملة وإنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافقِ على إستراتيجية ٍ وطنيةٍ على أساس الثوابت وخيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة .الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين: اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يستدعي منا تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وانها لم تحل بعد, وتقتضي أن تكون البند الأول على جداول اعمال القوى الحية العربية.هذا التحرك هو فريضة على القوى الحية في المجتمعات الإسلامية والعربية التي تهتم بحقوق الإنسان والحريات للتأكيد على حقوق شعب فلسطين المهدورة بفعل من الصهاينة وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية وبعض أوروبا. وندعو الدول العربية والإسلامية للعمل بجدية مع كل دول العالم للوصول الى قرار يصدر عن الأمم المتحدة تحت البند السابع بإلزام سلطة الاحتلال بتطبيق قرارات الأمم المتحدة تحت طائلة تنفيذ عقوبات بحقها.أمانة المرأة في الحزب الاشتراكي المصري: نُحيي شعبنا الصامد في وجه الاحتلال والعنصرية والعدوان، ونخص بالتحية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والمرأة الفلسطينية البطلة، التي تواجه ظروفها الصعبة بشجاعة نادرة وتحدي مستمر وغير مسبوق، وكذلك أطفال فلسطين الشجعان الذين يتعرضون للأذي والترويع كل يوم.إننا كنساء مصريات، نعيد التأكيد علي رفض التطبيع وعلى دعمنا لمقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، ورب ضارة نافعة، فقد أحدثت هذه الهرولة ردود فعل هائلة مضادة للاحتلال الصهيوني العنصري، مؤكدة أن حجم كراهية شعوبنا للعدو الصهيوني تتزايد كل يوم، وأن محاولات غسل مخ شعوبنا لن تنجح وستبوء بالخسران.رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا: في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكل يوم تحية للشعب الفلسطيني المقاوم .تحية لاطفاله واسراه ونقول للامم المتحدة ولكل العالم نريد تضامنا حقيقيا مع الشعب الفلسطيني وليس دعما لفظيا واعلاميا. ونقول لمن يدعي مقاومة الارهاب بأن منبع الارهاب هو الارهاب الاسرائيلي وكل انتصار على الارهاب لا يحقق عودة الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة يبقى ناقصا وغير مكتمل.التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون برفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي ورفع الحصار عن الاراضي الفلسطينية المحتلة واعطاء الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية لفلسطينيي الشتات.