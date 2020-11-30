سلفيت: القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة وضبط ست مركبات غير قانونية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين فارين من وجه العدالة وضبطت ست مركبات غير قانونية في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة قامت بضبط ست مركبات ودراجات مخالفة للقانون، وقبضت على 13 مطلوباً صادر بحقهم 184 مذكرة قضائية.



وأكدت الشرطة، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.