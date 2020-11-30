الخليل: القبض على 52 مطلوباً للعدالة وإتلاف 30 مركبة غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على 52 مطلوباً للعدالة وأتلفت 30 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه أثناء عمل الشرطة ونشاطها المستمر قامت بإلقاء القبض على 52 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 200 مذكرة قضائية وأتلفت 30 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم أصولا، بالإضافة لإتلاف المركبات بعد التأكد من عدم قانونيتها.