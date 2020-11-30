ضبط 30 مركبة غير قانونية وإلقاء القبض على سبعة مطلوبين للعدالة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني، 30 مركبة غير قانونية وألقت القبض على سبعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة وبمساندة الامن الوطني بضبط 29 مركبة ودراجة غير قانونية وقبضت على سبعة مطلوبين صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية وذلك ضمن اختصاص منطاطق مركز شرطة بيت قاد وقباطية وفي مدينة جنين.



وأكدت الشرطة، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.