سلفيت: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة اليوم الاثنين، ثلاثة تجمعات لحفلات زفاف في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات الشرطة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف في عدة بلدات بالمحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول.



وأضافت، أن فض هذه الحفلات جاء حفاظاً على الصحة والسلامة العامة ومنعاً لانتشار فايروس (كورونا) المستجد.