جنين: الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً وتحرر مخالفات سلامة عامة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة ليلة أمس، 20 محلاً تجارياً، وحررت 105 مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وأثناء عملها المستمر لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، وتنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة تم اغلاق 20 محل تجاري وحررت 105 مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في مدينة جنين.