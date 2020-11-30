بسبب (كورونا).. قرارٌ بإغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لـ 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في طولكرم، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرسة ذكور طولكرم الشرعية لمدة 48 ساعة، بسبب فيروس (كورونا).



وأفادت المديرية، في بيان صحفي، بأن هذا الإغلاق جاء للتأكد من سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة، ولغايات تعقيمها وإجراء اللازم، موضحة أنه سيتم تعويض الأيام للطلبة بموجب برنامج سيتم ترتيبه لاحقا والإعلان عنه.