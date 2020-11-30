حماس تُعلق على بيان الرئاسة المصرية بعد لقاء الرئيس عباس والسيسي





وأضافت على لسان طاهر النونو، المستشار الإعلامي، لرئيس المكتب السياسي، أننا نرحب بالبيان الذي "أكدت فيه الرئاسة المصرية على استمرار جهود مصر الشقيقة في تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء معاناة الحصار، بما يعكس طبيعة العلاقة الراسخة بين مصر وشعبنا الفلسطيني والأهل في غزة".



وتابعت: كما نرحب بتأكيد مصر على استمرار الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ونؤكد تجاوبنا في الماضي والحاضر مع هذه الجهود المقدرة؛ لتحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وبناء المرجعيات القيادية والوطنية والسياسية على أساس الشراكة في الإدارة والقرار.

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، عن ترحيبها ببيان الرئاسة المصرية، الذي صدر في أعقاب لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني، محمود عباس.