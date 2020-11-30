مواجهات واعتقال شاب في فعالية مناهضة للاستيطان في سلفيت





وأشار إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية التي ينوي الاحتلال إقامتها ستقوم بفصل الضفة الى شطرين لاستكمال المشروع الاستيطاني في المنطقة، ويهدد آلاف الدونمات المحيطة في هذه المنطقة بالسيطرة عليها.



وتقام الفعالية المناهضة للاستيطان بدعوة من فصائل منظمة التحرير وبلدية سلفيت ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.



وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي: "أن اسلوب الزعرنة الذي يقوم به قطعان المستوطنين بتهديد المواطنين بالسلاح بحماية قوات الاحتلال"، داعياً الحكومة الفلسطينية لدعم المزارعين في المنطقة لما تمثل من أهمية استراتيجية لتواجدها في وسط فلسطين.