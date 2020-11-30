قوات الاحتلال تجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقدسياً على هدم منزله ذاتياً، بقرية جبل المكبر بمدينة القدس.



وأفادت مصادر في القدس، أن قوات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي فواز عبده على هدم منزله ذاتيا بقرية جبل المكبر، بمدينة القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).