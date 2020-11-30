قوات الاحتلال تعتقل شابًا على حاجز الزعيم شرق القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شاباً على حاجز الزعيم شمال شرق مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، عقب اعتقالها الشاب، الذي لم تعرف هويته بعد.