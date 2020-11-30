لمواجهة تداعيات (كورونا).. "الاقتصاد" بغزة تعقد لقاءات مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص





وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، إن وكيل الوزارة عقد سلسلة لقاءات مع وزارة الزراعة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرفة التجارية بمحافظة غزة، لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) في محافظات القطاع، وأثرها على القطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية والزراعية المختلفة.





وأوضح بيان للوزارة، أن اللقاءات، جاءت لبحث ومناقشة تأمين الاحتياجات التموينية والأساسية، استعداداً لكافة التطورات والسيناريوهات لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).





وأشار إلى أنه تمت مناقشة السبل والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار وعدم منع الاحتكار للسلع الأساسية والتموينية.





وذكر البيان، أن ممثلي الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية، طرحوا خلال اللقاء أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في ظل الجائحة، داعين الوزارة إلي مساندتهم والوقوف بجانبهم، لاسيما في ظل الظروف الصعبة الراهنة.



وفي نفس السياق، عقد الوكيل المساعد بالوزارة، م. عبد الفتاح الزريعي، لقاءً مع تجار وموردي المواد والسلع الأساسية والتموينية، لمناقشة الاحتياجات اللازمة، التي سيتم اتخاذها لمواجهة جائحة (كورونا)، من أجل تمكين التجار من توصيل السلع والمواد التموينية للمواطنين، ضمن إجراءات الأمن والسلامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على أن وسلامة المواطنين.

















رام الله - دنيا الوطنعقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، د. رشدي وادي، سلسلة لقاءات مع وزارة الزراعة، ومؤسسات القطاع الخاص.