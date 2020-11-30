شؤون فلسطينية

الأردن يُدين هدم الاحتلال درج مقبرة اليوسفية في القدس

الأردن يُدين هدم الاحتلال درج مقبرة اليوسفية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية.

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة، المستهدفة تغيير هويتها العربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وطالب الفايز، الحكومة الإسرائيلية، بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، ووقف الانتهاكات ومحاولة فرض حقائق جديدة، ووقف المساس بهوية القدس، ومحاولة تغيير طابعها ومعالمها التاريخية.

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