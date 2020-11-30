عربي

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)
إسماعيل قآني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة لبنانية، اليوم الاثنين، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، زار لبنان بشكل سرّي.

وأفادت صحيفة (لوريان لوجور) اللبنانية: بأن قآني طلب من الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصرالله، عدم استفزاز إسرائيل. 

وأضافت: أن قاآني شدد على (حزب الله)، عدم إعطاء ذريعة لعمل إسرائيلي، وفق ما نقلت قناة (العربية).

تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من حادثة اغتيال العالِم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، في حين تتهم إيران جهاز (موساد) الإسرائيلي، بالمسؤولية عن اغتياله. 

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