جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بلدة قباطية جنوب جنين، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في ثلاث مدارس للبنات، من صباح الغد وحتى نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بالمحافظة، حفاظاً على سلامة الطالبات والهيئات التدريسية.



وأفاد مدير تربية قباطية، محمد زكارنة، بأنه تم تعليق الدوام في مدارس بنات جبع الثانوية، وبنات عجة الثانوية، وبنات مسلية الثانوية، بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا).