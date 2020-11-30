دولي

(القناة 12): يبدو أن إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة

(القناة 12): يبدو أن إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) مساء اليوم الاثنين: إن إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة. 

وأفادت، بأنه إذا لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة، يبدو أن إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة.

وأضافت (القناة 12)، بأن وزير الجيش، زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، يخطط للإعلان مساء غدً الثلاثاء أو صباح الأربعاء في مؤتمر صحفي، عن دعمه لحل (كنيست).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الاثنين، معارضته لخوض جولة أخرى من انتخابات (كنيست). 

وخلال إدلائه ببيان خاص خلال جلسة لكتلة (ليكود) البرلمانية في مقر (كنيست)، قال نتنياهو: إن المعارضة، ستحاول بعد غد الأربعاء، "جر الدولة إلى انتخابات نحن في غنى عنها"، مشددًا على أن حزبه، سيصوت ضد ذلك، ويدعم الوحدة.

وفي مستهل الجلسة، أضاف: أن إسرائيل بحاجة الآن للوحدة، لمواجهة الأزمة الصحية- اقتصادية، وللحفاظ على الأمن، ولتوقيع اتفاقيات سلام أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وعقب حزب (أزرق أبيض)، على ذلك بالقول: إن الجمهور توقف عن تصديق ما وصفه بأكاذيب نتنياهو، وألمح إلى أن كل خطواته تتعلق بمحاكمته.

وبدوره، دعا رئيس المعارضة، يائير لابيد حزب (أزرق أبيض) إلى تأييد مشروع القانون، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للمجلس التشريعي لحل (كنيست).

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