طولكرم: قرار بتعليق الدوام في مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية في المدينة يوم غد الثلاثاء (24 ساعة)، بسبب فيروس (كورونا).



وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لتعقيم المدرسة ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات بالفيروس.