"الصحة" بغزة: سنُعلن غداً الثلاثاء جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم الاثنين، أنها بصدد الإعلان غداً عن جملة التغيرات في سياسة إجراء فحوصات فيروس (كورونا) والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.



وأصدرت وزارة الصحة، بغزة، أمس الأحد، بياناً بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، في القطاع.



وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه نظراً لزيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وزيادة الأعداد المسجلة كمخالطين، وتلك التي يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس، بالشكل الذي يفوق قدرة المختبر المركزي لإجراء الفحوصات لكل هذه الأعداد، فإن وزارة الصحة، بصدد إعادة دراسة جملة السياسات والإجراءات والبرتوكولات المنظمة لهذا الأمر.



وقال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، د. رامي العبادلة: إنه بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، فإن وزارة الصحة، تقوم بعمل بروتوكولات جديدة لعملية أخذ المسحات، ومن الفئات الضروري عمل المسحات لها، حسب المقدرات الموجودة لدي المختبر المركزي.