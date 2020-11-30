نقابة المحامين تُصدر بياناً بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة





وفيما يلي نص البيان الذي نشرته النقابة عبر صفحتها على (فيسبوك):



تحية الحق والعروبة وبعد

تدين نقابة المحامين الاعتداء الهمجي بحق المحامي والذي اقترفته أيدي عصابة برداء الشرطة الفلسطينية، التي وجدت لتحمي المواطن وأمنه وكرامته.



وإن نقابة المحامين واذ تعبر عن فخرها بجهاز الشرطة الفلسطينية الذي دأب على تربية أفراده على الانضباط والأخلاق ومساعدة الناس وحماية كرامة المواطن تستهجن وتستنكر أن يخرج من هذا الجهاز ومن بين صفوفه من اتخذوا من بزة الشرف الشرطية وسيلة لتفريغ سلوكياتهم الإجرامية، وإن ما مارسته العصابة التي لا نتشرف ولا يتشرف جهاز الشرطة بها بحق الزميل لهو امتهان لكرامته ومساس خطير بآدميته يستدعي المحاسبة والمحاكمة وانزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي الاعتداء ومن باب أولى عزلهم فورا من وظائفهم وزجهم في السجن.



وان مجلس النقابة يتابع هذا الموضوع منذ صبيحة هذا اليوم وقام بمخاطبة قائد جهاز الشرطة وتقدم بشكاوى لدى القضاء والنيابة العسكرية من أجل احالة المعتدين فورا للقضاء المختص وانزال أقصى العقوبات بحقهم.





إننا على ثقة ان قائد الشرطة والاستخبارات والقضاء العسكري لا يمكن لهم ان يقبلوا باهانة أي فلسطيني على يد العساكر الفلسطينيين ولا يرضون بان يذبح القانون بيد الجهة المكلفة بإنفاذه وصون كرامة الناس.





وعليه نطالب كل المسؤولين بالوقوف على مسؤولياتهم ومعاقبة المعتدين، وسيتابع مجلس النقابة هذا الأعتداء، حتى ينال الجناة عقابهم.

وأدانت نقابة المحامين، الاعتداء الذي وصفته بـ "الهمجي" بحق المحامي، والذي "اقترفته أيدي عصابة برداء الشرطة الفلسطينية"، وفق ما جاء في البيان.