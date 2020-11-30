شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُصدر بياناً بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة

نقابة المحامين تُصدر بياناً بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بيان شجب واستنكار، بخصوص الاعتداء على أحد المحامين بالضفة الغربية.

وأدانت نقابة المحامين، الاعتداء الذي وصفته بـ "الهمجي" بحق المحامي، والذي "اقترفته أيدي عصابة برداء الشرطة الفلسطينية"، وفق ما جاء في البيان.

وفيما يلي نص البيان الذي نشرته النقابة عبر صفحتها على (فيسبوك):

تحية الحق والعروبة وبعد
تدين نقابة المحامين الاعتداء الهمجي بحق المحامي والذي اقترفته أيدي عصابة برداء الشرطة الفلسطينية، التي وجدت لتحمي المواطن وأمنه وكرامته.

وإن نقابة المحامين واذ تعبر عن فخرها بجهاز الشرطة الفلسطينية الذي دأب على تربية أفراده على الانضباط والأخلاق ومساعدة الناس وحماية كرامة المواطن تستهجن وتستنكر أن يخرج من هذا الجهاز ومن بين صفوفه من اتخذوا من بزة الشرف الشرطية وسيلة لتفريغ سلوكياتهم الإجرامية، وإن ما مارسته العصابة التي لا نتشرف ولا يتشرف جهاز الشرطة بها بحق الزميل لهو امتهان لكرامته ومساس خطير بآدميته يستدعي المحاسبة والمحاكمة وانزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي الاعتداء ومن باب أولى عزلهم فورا من وظائفهم وزجهم في السجن.

وان مجلس النقابة يتابع هذا الموضوع منذ صبيحة هذا اليوم وقام بمخاطبة قائد جهاز الشرطة وتقدم بشكاوى لدى القضاء والنيابة العسكرية من أجل احالة المعتدين فورا للقضاء المختص وانزال أقصى العقوبات بحقهم.

إننا على ثقة ان قائد الشرطة والاستخبارات والقضاء العسكري لا يمكن لهم ان يقبلوا باهانة أي فلسطيني على يد العساكر الفلسطينيين ولا يرضون بان يذبح القانون بيد الجهة المكلفة بإنفاذه وصون كرامة الناس.

وعليه نطالب كل المسؤولين بالوقوف على مسؤولياتهم ومعاقبة المعتدين، وسيتابع مجلس النقابة هذا الأعتداء، حتى ينال الجناة عقابهم.

أخبار ذات صلة

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

&#34;الصحة&#34; بغزة: سنُعلن غداً الثلاثاء جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة: سنُعلن غداً الثلاثاء جملة التغيرات بسياسة إجراء فحوصات فيروس (كورونا)

(الانسان) يُدين جرائم واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين العزل

(الانسان) يُدين جرائم واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين العزل

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

النائب العام بغزة يدعو أصحاب المولدات للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية

النائب العام بغزة يدعو أصحاب المولدات للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

الاحتلال يخطر بهدم منازل في جنين ويهدم منشآت في قلقيلية

الاحتلال يخطر بهدم منازل في جنين ويهدم منشآت في قلقيلية

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

&#34;الصحة&#34;: 20 جهازاً تنفسياً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة

"الصحة": 20 جهازاً تنفسياً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة

منوعات

ابنة هيفاء وهبي: &#34;الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي&#34;

ابنة هيفاء وهبي: "الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي"

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

والدة مذيعة كويتية: &#34;ايش ذا اللبس الخالع..عيب&#34;

والدة مذيعة كويتية: "ايش ذا اللبس الخالع..عيب"

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

عربي

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة