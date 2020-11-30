اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة



وقال كارسايس: "إن الوضع الصحي في قطاع غزة، مقلق للغاية، وأكد أن الصليب الأحمر، يعمل بتعاون وثيق مع وزارة الصحة بغزة، مؤكداً سعادته بهذا اللقاء في المجلس التشريعي مع اللجنة البرلمانية؛ لتعزيز دور الصليب في إنقاذ الوضع الصحي

في قطاع غزة".



وسلم د. محمود الزهار، رئيس اللجنة البرلمانية، للسيد كارسايس رسالة موجهة لرئيس الصليب الأحمر في جنيف السيد بيتر ماوردير، مرفقة بقائمة من الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة بغزة من أجل مواجهة جائحة (كورونا)، مؤكداً على جهود اللجنة وتواصلها المستمر مع جهات برلمانية دولية، من أجل العمل على مواجهة هذا الوباء، وتقليل أخطاره عن شعبنا.



ومن جهته، أكد النائب محمد فرج الغول، أن اللجنة البرلمانية، شكلت بهدف دعم قطاع الصحة، بعد تفشي جائحة (كورونا)، وستعمل على التواصل الخارجي مع جهات دولية للتخفيف من آلام شعبنا في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم.



وشدد كارسايس، على مواصلة جهود الصليب الأحمر مع مختلف الجهات المعنية، للقيام بدورهم الإنساني لمواجهة جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطناستقبلت اللجنة البرلمانية لدعم القطاع الصحي، بغزة، ومواجهة جائحة (كورونا)، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمت مديرها في قطاع غزة، اجاثيو كارسايس، وذلك لمناقشة واقع الحالة الصحية في غزة، وسبل دعمها.