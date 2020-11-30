الاحتلال يخطر بهدم منازل في جنين ويهدم منشآت في قلقيلية



ولفت أبو الشيخ إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي بهدم ووقف البناء في دفيئات زراعية ومنشآت تجارية في المدينة، ما سيؤدي إلى تكبد خسائر مادية تقدر بنحو 200 ألف شيقل.







رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ثلاثة منازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما هدمت منشأتين تجاريتين في قلقيلية، شمال الضفة الغربية.وأفاد رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء تعود لكل من محمد عمر معروف أبو بكر، ورفيق نبيل فارس، وأحمد محمد شناعة.وأغلقت قوات الاحتلال ثلاثة آبار مياه في قريتي الجلمة وعرانة شمال شرق جنين.وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال شرعت بإغلاق آبار مياه تعود للمواطنين محمود صدقي أبو فرحة، وتيسير رشيد العمري، وجودات باير دراوشة، بحجة عدم الترخيص".وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال بركسين قيد الانشاء، بمدينة قلقيلية، بحجة "البناء دون ترخيص".وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ أن جرافات الاحتلال هدمت بركسين تجاريين قيد الإنشاء، تعودان للمواطنين محمد طالب أبو حامد، ورفيق أسعد نزال.وأوضح أبو الشيخ أن البركسين عبارة عن أرضية من باطون وأعمدة، تبلغ مساحة كل منها 100 متر مربع، في حين تقدر الخسائر المالية لكليهما 40 ألف شيقل.