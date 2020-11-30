شؤون فلسطينية

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بمناسبة
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أحيت فيه المنظمة مع مكونات المجموعة الدولية، هذا اليوم، الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 إلى تخليده في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، في ذكرى اعتمادها قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وحرصت (ألكسو) على أحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت بهذه المناسبة، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة.

وجدّدت (ألكسو) دعمها المطلق للشّعب الفلسطينيّ في دفاعه المشروع عن حقوقه غير القابلة للتّصرف، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وفي هذا الإطار تؤكد (ألكسو) أنها ستعزز جهودها على كافة المستويات لدعم دولة فلسطين
في مجالات التربية والثقافة والعلوم ومواصلة العمل مع ا(يونسكو) من أجل صون التراث الفلسطيني، وتسجيله في التراث العالمي والتصدي لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معالمه.

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