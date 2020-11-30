عربي

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى المتخصص في ألمانيا، ومواصلته فترة نقاهة.

وأضافت في تصريح مقتضب نقلته قناة (الجزيرة): أن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.

وأصيب تبون قبل نحو أكثر من شهر، بفيروس (كورونا) المستجد، حيث نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.






أخبار ذات صلة

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

كيف تراجعت السعودية عن قرارها وقف مرور الطائرات الإسرائيلية من أجوائها؟

كيف تراجعت السعودية عن قرارها وقف مرور الطائرات الإسرائيلية من أجوائها؟

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذر رعاياها من حمل هذا الشيء

لبنان... إعادة فتح تدريجي للبلاد بعد إقفال عام دام أسبوعين بسبب (كورونا)

لبنان... إعادة فتح تدريجي للبلاد بعد إقفال عام دام أسبوعين بسبب (كورونا)

حمدوك: حكومة السودان المقبلة ستضم 25 إلى 26 وزيراً

حمدوك: حكومة السودان المقبلة ستضم 25 إلى 26 وزيراً

العراق.. القوة الاتحادية تبدأ انتشارها في الناصرية

العراق.. القوة الاتحادية تبدأ انتشارها في الناصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

جنين: تعليق الدوام بعدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس (كورونا)

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

بسبب فيروس (كورونا).. تعليق الدوام بعدد من مدارس محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتصور المصلين بداخله

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفير دولة نيكاراغوا لدى فلسطين

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

اللجنة البرلمانية تلتقي مدير الصليب الأحمر بغزة

الاحتلال يخطر بهدم منازل في جنين ويهدم منشآت في قلقيلية

الاحتلال يخطر بهدم منازل في جنين ويهدم منشآت في قلقيلية

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

(ألكسو) تُحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

&#34;الصحة&#34;: 20 جهازاً تنفسياً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة

"الصحة": 20 جهازاً تنفسياً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة

منوعات

ابنة هيفاء وهبي: &#34;الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي&#34;

ابنة هيفاء وهبي: "الناس تابعوني بسبب حبهم لإمي"

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

شاهد: (ضيافة) يكرم كبار النجوم العربية والعالمية

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

والدة حلا الترك تهدد: العين بالعين والسن بالسن

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

درة تستعرض فستان زفافها الأبيض من جديد..والجمهور يتغزل بجمالها

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

الدكتورة خلود: كسرت الخوف اللي فيني لأني رايحة أسوي مسحة (كورونا)

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

ابنة شريف منير تهاجم الشائعات المتداولة بخصوص انفصال عمرو دياب عن الشربيني

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

شاهد: جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها ووصلة رقص لأصالة وجنات

والدة مذيعة كويتية: &#34;ايش ذا اللبس الخالع..عيب&#34;

والدة مذيعة كويتية: "ايش ذا اللبس الخالع..عيب"

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: معجبو نوال الزغبي يتداولون فيديو لها من 22 عام

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يتعرض لموقف محرج في دبي

عربي

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة