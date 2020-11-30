الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى المتخصص في ألمانيا، ومواصلته فترة نقاهة.
وأضافت في تصريح مقتضب نقلته قناة (الجزيرة): أن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى المتخصص في ألمانيا، ومواصلته فترة نقاهة.
وأضافت في تصريح مقتضب نقلته قناة (الجزيرة): أن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.
وأصيب تبون قبل نحو أكثر من شهر، بفيروس (كورونا) المستجد، حيث نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.
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