الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة



















وأصيب تبون قبل نحو أكثر من شهر، بفيروس (كورونا) المستجد، حيث نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى المتخصص في ألمانيا، ومواصلته فترة نقاهة.وأضافت في تصريح مقتضب نقلته قناة (الجزيرة): أن الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.