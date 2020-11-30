"الصحة": 20 جهازا تنفسياً سيتم إرسالها إلى قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، 21 جهازاً تنفسياً اصطناعياً من منظمة الصحة العالمية.وأشارت الوزارة في بيان لها أن هذا الدعم يأتي استمراراً لدعم المنظمة الكبير لوزارة الصحة، حيث سيتبع هذه الأجهزة 20 جهازا آخر سيتم إرسالها إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، خلال استلام الأجهزة إن دعم منظمة الصحة للقطاع الصحي الفلسطيني ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار جائحة (كورونا) على المواطنين والمرضى وعلى القطاع الصحي الذي واجه ضغطاً كبيراً على مراكزه خلال الجائحة.وأشادت الكيلة بالعلاقات المتينة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، شاكرة مدير مكتب المنظمة في فلسطين د. جيرالد روكنشواب على جهوده الحثيثة وتعاونه مع وزارة الصحة.وحضر استلام الأجهزة وكيل الوزارة المكلف د. وائل الشيخ ومديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان ممثلة عن مدير مكتب منظمة الصحة في فلسطين، ومديرة التعاون الدولي في الوزارة أ. ماريا الأقرع ومدير عام المستودعات أ. صالح ثوابتة، ومدير عام ديوان الوزيرة د. علي عبد ربه.