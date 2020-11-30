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شؤون فلسطينية

مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بالقطاع من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام

مستشار وزيرة الصحة: حال عجز العناية المكثفة بالقطاع من استيعاب المرضى فسيتم الإغلاق التام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مستشار وزيرة الصحة، د.مدحت عباس اليوم الاثنين: إن انتشار فيروس (كورونا) في القطاع، مسألة خطيرة، مشيراً إلى أننا "حذرنا من الاستخفاف بقتل الناس من قبل من لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه لا يمكن الوثوق بأي شخص حتى لو بدا سليما "لأن حالات الإصابة لا تظهر على عدد كبير من المصابين".

وتابع: أن غرف العناية المكثفة تمتلئ بالمصابين بسبب الاستهتار الذي زاد من أعداد المصابين، مشدداً على أنه "يجب عدم مفارقة لبس الكمامة".

وقال عباس: إن زيادة انتشار فيروس (كورونا) يهدد مرضى السكر، لأنهم سيكونون في خطر جراء إصابتهم بالفيروس.

ووجه مستشار وزيرة الصحة كلامه للمواطنين قائلا: "الاستهتار يؤدي إلى قتل أقرب الناس إليك لذلك يجب الالتزام الجاد من قبل المواطنين فالخطر لا زال قائماً".

وشدد على أن هناك فريقاً من المستشارين ينظرون إلى أقسام العناية المركزة، وفي حال عجزت العناية المكثفة من استيعاب اعداد المرضى فسيتم الإغلاق التام.

وقال عباس: ما زال هناك أمل وفرصة، إذا اتبعنا الإرشادات الصحية من خلال لبس الكمامة وتعقيم الأيدي، وسيتم تغيير بروتوكول فحص (كورونا) بسبب زيادة الحالات وحسب الأولوية.

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