تركيا: أردوغان يعلن حظراً للتجول في البلاد بعد ارتفاع كبير بوفيات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، عن قيود احترازية جديدة لمكافحة (كورونا).



وأعلن الرئيس التركي حظرا للتجوال يبدأ 21.00 مساء الجمعة إلى 5.00 من صباح يوم الاثنين، مشدداً على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت تركيا أمس الأحد، عن رقم قياسي جديد بعدد وفيات فيروس (كورونا)، بعد تسجيل 185 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.