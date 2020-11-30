"الداخلية" بغزة: أربعة مصابين بفيروس (كورونا) ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي بـ24 ساعة الماضية





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية، أوقفت أربعة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.





وأضافت: أنه تم إحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.











رام الله - دنيا الوطنأوقفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة أربعة مخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.