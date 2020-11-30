"الداخلية" بغزة: أربعة مصابين بفيروس (كورونا) ومخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي بـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة أربعة مخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.
أوقفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة أربعة مخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية، أوقفت أربعة مُخالفين من المصابين بفيروس (كورونا) والمخالطين، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت: أنه تم إحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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