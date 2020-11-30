بيت لحم: قرار بإغلاق مكتب البريد بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مكتب البريد، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وقال المحافظ حميد، إنه تقرر إغلاق مكتب البريد لمدة 48 ساعة، من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، بسبب ظهور إصابات ومخالطين، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.