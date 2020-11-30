قوات الاحتلال تطلق بالونات إنارة شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق بالونات إنارة شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه في أعقاب اقتراب عدد من المشتبه بهم من السياج في شمال قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً إبعادية وقنابل إنارة.
قالت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق بالونات إنارة شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه في أعقاب اقتراب عدد من المشتبه بهم من السياج في شمال قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً إبعادية وقنابل إنارة.
وأضافت: "ليس هناك اشتباه تسلل، فقط نيران إبعاد".
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