قوات الاحتلال تطلق بالونات إنارة شمال قطاع غزة





وأضافت: "ليس هناك اشتباه تسلل، فقط نيران إبعاد".















رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق بالونات إنارة شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه في أعقاب اقتراب عدد من المشتبه بهم من السياج في شمال قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي نيراناً إبعادية وقنابل إنارة.