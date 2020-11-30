الخليل: تعليق الدوام في خمس مدارس بالمحافظة بسبب تفشي فيروس (كورونا)





وقالت المحافظة، عبر صفحتها على (فيسبوك): بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر اللواء جبرين البكري تعليق الدوام في المدارس التالية:



1.دير سامت الثانوية للبنات-جنوب الخليل.

2.بيسان الأساسية للبنات -جنوب الخليل.

3.الصخرة الأساسية -يطا.

4.أحمد سدر الأساسية للبنات- الخليل.

5.محمود أبو غزالة الأساسية للبنات- الخليل.



وسيكون الإغلاق اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 30/11/2020

حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.





رام الله - دنيا الوطنقررت محافظة الخليل، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في خمس مدارس بالمحافظة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).