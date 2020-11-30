الخليل: تعليق الدوام في خمس مدارس بالمحافظة بسبب تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت محافظة الخليل، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في خمس مدارس بالمحافظة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
قررت محافظة الخليل، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في خمس مدارس بالمحافظة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
وقالت المحافظة، عبر صفحتها على (فيسبوك): بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس، قرر اللواء جبرين البكري تعليق الدوام في المدارس التالية:
1.دير سامت الثانوية للبنات-جنوب الخليل.
2.بيسان الأساسية للبنات -جنوب الخليل.
3.الصخرة الأساسية -يطا.
4.أحمد سدر الأساسية للبنات- الخليل.
5.محمود أبو غزالة الأساسية للبنات- الخليل.
وسيكون الإغلاق اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 30/11/2020
حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.
1.دير سامت الثانوية للبنات-جنوب الخليل.
2.بيسان الأساسية للبنات -جنوب الخليل.
3.الصخرة الأساسية -يطا.
4.أحمد سدر الأساسية للبنات- الخليل.
5.محمود أبو غزالة الأساسية للبنات- الخليل.
وسيكون الإغلاق اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 30/11/2020
حتى صباح الأحد الموافق 6/12/2020.
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