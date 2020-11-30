شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من جبع على حاجز جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أسيراً محرراً من بلدة جبع على حاجز طيار، جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء فايز سلاطنة من جبع على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

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