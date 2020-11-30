الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2,751 حالة.



كما تم تسجيل 5123 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 219,430 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 61,653 حالة.