دولي

نتنياهو: المعارضة تحاول "جر الدولة" لانتخابات نحن في غنى عنها

نتنياهو: المعارضة تحاول "جر الدولة" لانتخابات نحن في غنى عنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، معارضته لخوض جولة أخرى من انتخابات (كنيست). 

وخلال إدلائه ببيان خاص خلال جلسة لكتلة (ليكود) البرلمانية في مقر (كنيست)، قال نتنياهو: إن المعارضة ستحاول بعد غد الأربعاء، "جر الدولة الى انتخابات نحن في غنى عنها"، مشددًا أن حزبه سيصوت ضد ذلك ويدعم الوحدة.

وفي مستهل الجلسة، أضاف: أن إسرائيل بحاجة الآن للوحدة، لمواجهة الازمة الصحية – اقتصادية وللحفاظ على الأمن ولتوقيع اتفاقيات سلام أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وعقب حزب (أزرق أبيض)، على ذلك بالقول: إن الجمهور توقف عن تصديق ما وصفه بأكاذيب نتنياهو، وألمح الى ان كل خطواته تتعلق بمحاكمته.

وبدوره دعا رئيس المعارضة، يائير لابيد حزب (أزرق أبيض) إلى تأييد مشروع القانون الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للمجلس التشريعي لحل الكنيست.

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