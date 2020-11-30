شاهد: فلسطين تستلم الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التركية تتضمن أجهزة تنفس















رام الله - دنيا الوطنتسلمت دولة فلسطين اليوم الاثنين، الشحنة الثانية من المساعدات الطبية التركية، لمواجهة جائحة (كورونا).وحضر التسليم، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزيرة الصحة مي الكيلة، والقنصل العام التركي لدى دولة فلسطين أحمد رضا ديمير، ومدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين أحمد رفيق سيتينكايا.وثَمّن المالكي الدعم التركي للحكومة الفلسطينية في مواجهة جائحة (كورونا)، معتبراً أن هذه المساعدات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتضافر الجُهُود الدوليّة في مُواجَهة تداعيات الجائحة الصحّية والاقتصاديّة في العالم أجمع.وأضاف، أن هذه الشحنة مهمة لفلسطين، لتتضمنها أجهزة تنفس ومواد أخرى تساعد وزارة الصحة في مواجهة جائحة (كورونا).وأعرب المالكي عن شكر دولة فلسطين وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية لتركيا حُكُومةً وشعباً والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش اوغلوا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، ما يعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.