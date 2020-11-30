سلفيت: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات وفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، موزعة في سلفيت بواقع 15، و"حارس" بواقع تسع إصابات، و"بديا" بواقع ست إصابات، و"مسحة" خمس إصابات، و"كفل حارس" أربع إصابات، و"كفرالديك" ثلاث إصابات، و"مرده" ثلاث إصابات، و"بروقين" إصابتين، و"فرخة" إصابتين، و"ديراستيا" إصابتين، و"الزاوية، إصابتين، و"رافات" إصابتين، ودير بلوط إصابة واحدة و"زيتا جماعين" إصابة واحدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة سلفيت، اليوم الاثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.