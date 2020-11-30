طالع: "المالية" تكشف عن أسعار المحروقات لشهر ديسمبر المقبل











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أسعار المحروقات والغاز في السوق الفلسطينية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، الأول من كانون ثاني/ديسمبر المقبل، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالشهر الماضي.وجاءت الأسعار الجديدة كتالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان 5.34 شيكلًا للشهر المقبل، بدلًا من5.24 شيكلًا للشهر الجاري، وفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان إلى 6.16 شيكلًا بدلًا من 6.07 شيكلًا، وارتفع سعر ليتر السولار إلى 4.89 شيكلا للشهر المقبل، بدلًا من 4.79 شيكلًا.أما أسعار اسطوانة الغاز فقد جاءت على النحو التالي: سعر اسطوانة الغاز 5 كغم للمستهلك 26 شيكلًا في محل الموزع، بينما تباع اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك بقيمة 62 شيكلًا في محل الموزع، وتباع اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 248 شيكلًا في محل الموزع، بينما بلغ سعر لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.68 شيكلا.