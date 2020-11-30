قلقيلية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 57 إصابة من المخالطين.
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، إلى 573 إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 57 إصابة من المخالطين.
كما أعلنت وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 19 حالة كانت مصابة بالفيروس.
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، إلى 573 إصابة نشطة.
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