قلقيلية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





كما أعلنت وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 19 حالة كانت مصابة بالفيروس.



ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، إلى 573 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 57 إصابة من المخالطين.