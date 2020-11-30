جنين: تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية، فيما سجلت 59 حالة شفاء.
- عزل منزلي : 1076 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 17 حالة من بينها 4 حالات بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: حالة واحدة.
كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 50 منذ بدء الجائحة.
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية، فيما سجلت 59 حالة شفاء.
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1094 حالة موزعة على النحو الآتي:
- عزل منزلي : 1076 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 17 حالة من بينها 4 حالات بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: حالة واحدة.
كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 50 منذ بدء الجائحة.
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