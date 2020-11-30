جنين: تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1094 حالة موزعة على النحو الآتي:



- عزل منزلي : 1076 حالة.



- مستشفى جنين الحكومي: 17 حالة من بينها 4 حالات بالعناية المكثفة.



- المستشفى العسكري: حالة واحدة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 50 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية، فيما سجلت 59 حالة شفاء.