قلقيلية: تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت الثانوية لمدة 10 أيام

قررت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مدرسة ذكور جيت الثانوية لمدة 10 أيام تبدأ من اليوم، نظراً لتسجيل عدداً من الإصابات فيها.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فإنه تم التأكيد على ما تم الإعلان عنه، يوم أمس من إغلاق جميع مرافق الحياة من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وتمتد هذه الإجراءات يوميا لمدة أسبوعين.



ودعت كافة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

رام الله - دنيا الوطن